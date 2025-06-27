قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غارات النبطية .. ولبنان يدين ويدعو لجلسة حكومية طارئة
تعويضات مالية ومساعدات .. القصة الكاملة لمصرع 19 فتاة فى حادث الطريق الإقليمي | صور
شرط حاسم قلب الموازين .. الأهلي يتلقى صدمة من وسام أبو علي ويرد بقوة
كل غمضة عين.. خطيب المسجد الحرام: المرء يتقلب في نعم الله ونعيمه
انهيار أجزاء بمنزل مكون من طابقين في الخانكة
الزمالك يعلن انتهاء مشوار عبد الشافي مع كرة القدم
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة جديدة ضد إيران
عيالي اتحرموا من والدتهم.. تطورات حادث دهس حي النرجس بالتجمع.. الزوج يكشف التفاصيل
وسام أبو علي يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثالثة بمونديال الأندية
لهو الأطفال يورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف بكرداسة .. تفاصيل
مصر تتسلم رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.. وأبو العينين: هدفنا تحقيق الرخاء لشعوب المنطقة.. ولا سلام حقيقي بدون دولة فلسطين
لبنان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير ختام المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي الأملاك والوحدات المحلية، وفي حضور السكرتير العام اللواء حازم عزت ، نتائج وملف ختام المرحلة الثانية ضمن  الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، في إطار توجيهات الدولة بالتصدي لكافة أشكال التعدي واسترداد حق الشعب.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة الجهود الميدانية في إزالة التعديات، والتعامل الفوري مع أية مخالفات بناء أو استغلال غير قانوني للأراضي، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد للموجات القادمة التي تقررها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ورفع درجة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الحاسم وتذليل أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة هي مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا من الجميع، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على أراضيها واسترداد حقوق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون في التصدي لأي محاولات تعدٍ جديدة، موجهاً مسؤولي الأملاك باستمرار حصر التعديات، وتحديث قواعد البيانات،والتنسيق مع جهات الولاية، وتكثيف حملات الرصد المبكر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  10 إلى 30 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي ، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع تنفيذها اعتبارا  من 5  يوليو المقبل وتستمر حتى 25 من نفس الشهر.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة أفضل قصة خيال علمي

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تحتفي بتكريم طالبات قسم اللغة الاسبانية بكلية الآداب من النيابة الإدارية

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي

بالصور

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد