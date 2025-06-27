محافظ بني سويف يناقش تقرير ختام المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي الأملاك والوحدات المحلية، وفي حضور السكرتير العام اللواء حازم عزت ، نتائج وملف ختام المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، في إطار توجيهات الدولة بالتصدي لكافة أشكال التعدي واسترداد حق الشعب.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة الجهود الميدانية في إزالة التعديات، والتعامل الفوري مع أية مخالفات بناء أو استغلال غير قانوني للأراضي، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد للموجات القادمة التي تقررها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ورفع درجة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الحاسم وتذليل أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة هي مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا من الجميع، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على أراضيها واسترداد حقوق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون في التصدي لأي محاولات تعدٍ جديدة، موجهاً مسؤولي الأملاك باستمرار حصر التعديات، وتحديث قواعد البيانات،والتنسيق مع جهات الولاية، وتكثيف حملات الرصد المبكر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي ، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع تنفيذها اعتبارا من 5 يوليو المقبل وتستمر حتى 25 من نفس الشهر.