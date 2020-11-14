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تعليم

ألسن عين شمس تستضيف خبراء سوق العمل لطلاب السنوات النهائية لقسمي الإنجليزي والروسي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوتين لطلاب الفرقة الرابعة لقسمى الإنجليزية 
والروسية، يومي الأحد والإثنين الموافقين ١٥،١٦ من نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية.

وأوضحت أن سلسلة الندوات التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، جاءت في إطار حرص إدارة الكلية على استضافة المتخصصين في المجالات المختلفة لتزويد الطلاب بخبراتهم بشكل عملي، والعمل على تأهيل وإعداد الطلاب لسوق العمل مبكرًا.

كما أشارت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القطاع يحرص على تنظيم الندوات مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، و تستضيف الكلية خلال الندوة الأولى يوم الأحد الموافق ١٥ من نوفمبر أ.محمد صلاح الدين - مدير فرع شركة أنيكس تور للسياحة، في ندوة بعنوان "مجال السياحة: فرص التوظيف والتحديات "، على أن تستضيف الندوة الثانية يوم الإثنين الموافق ١٦ من نفس الشهر، الأستاذ أحمد مصطفي مترجم و محاضر و رئيس قسم التسويق بشركة المستقبل، والأستاذ محمود نبيل تهامي الرئيس التنفيذي للشركة، خلال ندوة بعنوان  "التدريب التكنولوجي لترجمة الوثائق".

كما كان قد  أعلنت عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني عن ادراج ٢٤ من علماء جامعة عين شمس ضنن افضل علماء العالم، صرح بذلك الأستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، واضاف ان ذلك جاء ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة.

وضمت "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎ في حوالي ١٧٠ تخصصا، حيث ضمت قائمة الشرف ٢٤ من علماء جامعة عين شمس الوارد اسمائهم في الرابط التالي:‏ ‏ ‏https://bit.ly/3n6dQ2R
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