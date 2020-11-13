عمرو الليثي يمازح أحمد فلوكس: انت بجح وتعملها .. فيديو

تعجب الإعلامي عمرو الليثى من العلاقة بين الفنان أحمد فلوكس وزوجته "رابية"، وانفصالهما 12 عاما واستمرار العلاقة كأصدقاء،ومن ثم ارتباطهما مرة أخرى، وكذلك طريقة تعامل "رابية" مع زواج أحمد المتكرر خلال انفصالهما.









ووجه الليثي خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة" سؤالا لزوجة أحمد فلوكس قائلا:"احمد لما كان بيحصل مشاكل بينه وبين زوجاته كان بيرجع يشتكيلك ويحكيلك"، وردت زوجة فلوكس قائلة:" هو يقولك ببقه".





وعاد عمرو الليثى موجها السؤال لأحمد فلوكس ومازحا إياه قائلا:" قول يا احمد ما انت بجح وتعملها"









وفجرت مفاجأة قائلة: "كنا منفصلين لكن علاقتنا كأصدقاء كانت مستمرة ووقت زواجه من هنا شيحة انا اللى لبسته البدلة"،لافتة إلى أنه تزوج كثيرا خلال فترة انفصالهما وكان يحكى أى مشكلة تحدث مع زوجاته معها.





وتابعت زوجة الفنان أحمد فلوس، طول فترة اتفصالنا التى استمرت 12 عاما كان يطالبني بالرجوع.





وكشف الفنان أحمد فلوكس ، عن تصالحه مع الفتاة التي رفعت عليه دعوى تعويض 10 ملايين جنيه، بعد أن قام بسبها وشتمها على السوشيال ميديا، على خلفية دعمه للمطرب المغربي سعد لمجرد، ما جعل الأخيرة تلومه نظرًا لاتهام «لمجرد» مسبقًا في قضية اغتصاب.

وكانت قالت "رابية" زوجة الفنان أحمد فلوكس، أن ابنهما لم يكن يعلم أنهما منفصلان، حتى وقت زواجه السابق من الفنانة هنا شيحة، معقبة:"علاقتي مع هنا جميلة جدا ولما رجعنا انا واحمد ساعدتنا".