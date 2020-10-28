نظر دعوى ضد الفنان أحمد فلوكس تطالبه بتعويض 10 ملايين

تنظر المحكمة الاقتصادية الدعوى رقم 2424 لسنة 2020 تعويضات اقتصادية والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن نيللى الشرقاوى ضد الفنان أحمد فلوكس للمطالبة بتعويض عشرة ملايين جنيه.





وترجع وقائع الدعوى إلى أثناء الإعلان عن حفلة الفنان المغربى سعد لمجرد بالقاهرة تمت المناشدة من المدعية وآخرين متضامنين معها لمنع إقامة الحفلة استنادا إلى سبق وجود اتهامات للفنان المغربى بجرائم اغتصاب وتحرش وبذات الوقت رحب الفنان احمد فلوكس بحضور الفنان المغربى وتعدى بألفاظ خارجة ضد المدعية طاعنًا فى شرفها وعرضها دفاعًا عن حضور الفنان سعد لمجرد للقاهرة .





وتضمنت الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس أنه بتاريخ 15 أكتوبر الجاري نشر المدعي عليه منشورًا علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأسم الحساب منشور ترحيب ودعم للمطرب المغربي سعد لمجرد مرحبًا به ، وعاتبت الشاكية الفنان احمد فلوكس وكان رد الفنان عليها بعبارات بذيئة مما دعا كل المتابعين لصفحة المدعي عليه علي موقع التواصل الاجتماعي الي سب وشتم والتنمر علي المدعية بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها أمام عدالة المحكمة وتم الخوض في عرض وشرف المدعية وكل ذلك بسبب المدعي عليه لأنه بمجرد الرد علي تعليق المدعية فتح باب السب والشتم والتنمر لكل متابعي صفحته الذي يقترب من تسعمائة وتسعون ألف متابع دون رحمة وبدون اي اعتبار ان المدعية مواطنة مصرية غيورة علي بنات بلدها فكان الجزاء السب والشتم والتنمر من عدد كبير من المتابعين المصريين والعرب وتم تحرير محضر بإثبات الحالة قيد تحت رقم 9604 لسنة 2020 إداري العجوزة.



