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باحثة تكتشف دواء للقضاء على النمل الأبيض بشكل لا يضر التوازن البيئي..فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:26 م
النمل الأبيض
النمل الأبيض
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ندى رأفت

قالت الدكتورة ندى زين الدين صاحبة براءة اختراع للتخلص من النمل الأبيض ،  إنها عملت على ربط بين الجغرافيا وترميم الآثار ، مشيرة إلى أن لديها جروب سياحي على الفيس بوك اسمه " تعالوا نعرف مصر " ، وقامت في عام 2017 بعمل رحلة إلى مدينة " القصر الإسلامية " التي هي واحدة من المُدن التاريخية العريقة في العصر الأيوبي ، وذلك لمعرفة الداخلة والخارجة .

وأضافت " ندى زين الدين " خلال لقائها مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على قناة " mbc masr2 " ، أنها اكتشفت أن كل أبواب المنازل في هذه المدينة مصنوعة من الخشب ، والكتابات على الجدران من الخشب ، بالإضافة إلى أن الخشب كان مكسورًا وليس قطعة سليمة .

وتابعت صاحبة براءة اختراع للتخلص من النمل الأبيض ، أن هناك نشارة خشب أيضًا ، معقبة : " لما سألت بقي قالولي أصل النمل الأبيض مبهدلنا " ، ومن هنا جاءت فكرة النمل الأبيض واختراع دواء بيئي يقضي عليه ولكن بشكل لا يضر التوازن البيئي .

وأوضحت " زين الدين " ، أن منذ رجوعها من هذه الرحلة قامت بعمل بحث بسيط عن النمل الأبيض ، مؤكدة أن هناك بعض الحشرات في النظام البيئي لا يصح قتلها ، لأن هذا يسبب ضرر على البيئة .

وأكدت ، أن رغم الاستفادة من النمل الأبيض في التنوع البيولوجي ، إلا أن يجب القضاء عليه بسبب كثرة أعداده الهائلة ، مشيرة إلا أن سبب الخراب في النمل الأبيض هي " معدته " ، لذلك قمت بالعديد من التجارب على " معدته " للوصول إلى دواء للقضاء إليه ، والذي تستمر فعلياته لمدة 3 أشهر ، ويقضي أيضًا على " سوس الخشب " .

 

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