باحثة تكتشف دواء للقضاء على النمل الأبيض بشكل لا يضر التوازن البيئي..فيديو

قالت الدكتورة ندى زين الدين صاحبة براءة اختراع للتخلص من النمل الأبيض ، إنها عملت على ربط بين الجغرافيا وترميم الآثار ، مشيرة إلى أن لديها جروب سياحي على الفيس بوك اسمه " تعالوا نعرف مصر " ، وقامت في عام 2017 بعمل رحلة إلى مدينة " القصر الإسلامية " التي هي واحدة من المُدن التاريخية العريقة في العصر الأيوبي ، وذلك لمعرفة الداخلة والخارجة .
وأضافت " ندى زين الدين " خلال لقائها مع برنامج " صباحك
مصري " المُذاع على قناة " mbc
masr2 " ، أنها
اكتشفت أن كل أبواب المنازل في هذه المدينة مصنوعة من الخشب ، والكتابات على الجدران
من الخشب ، بالإضافة إلى أن الخشب كان مكسورًا وليس قطعة سليمة .
وتابعت صاحبة براءة اختراع للتخلص من النمل الأبيض ، أن هناك نشارة خشب
أيضًا ، معقبة : " لما سألت بقي قالولي أصل النمل الأبيض مبهدلنا " ،
ومن هنا جاءت فكرة النمل الأبيض واختراع دواء بيئي يقضي عليه ولكن بشكل لا يضر
التوازن البيئي .
وأوضحت " زين الدين " ، أن منذ رجوعها من هذه الرحلة قامت بعمل
بحث بسيط عن النمل الأبيض ، مؤكدة أن هناك بعض الحشرات في النظام البيئي لا يصح
قتلها ، لأن هذا يسبب ضرر على البيئة .
وأكدت ، أن رغم الاستفادة من النمل الأبيض في التنوع البيولوجي ، إلا أن يجب
القضاء عليه بسبب كثرة أعداده الهائلة ، مشيرة إلا أن سبب الخراب في النمل الأبيض
هي " معدته " ، لذلك قمت بالعديد من التجارب على " معدته "
للوصول إلى دواء للقضاء إليه ، والذي تستمر فعلياته لمدة 3 أشهر ، ويقضي أيضًا على
" سوس الخشب " .