أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم 15-11-2020

استقر سعر الذهب في مصر لدى محالات الصاغة، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-11-2020؛ بعد انخفاضه بمعدل جنيهين في ختام تعاملات أمس.







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 821 جنيها كأعلى سعر .





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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 938 جنيها.





وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 704 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 547 جنيها.





ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6588 جنيها وأوقية الذهب بـ 29.2 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 938.3 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.