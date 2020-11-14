إحالة 49 عاملا بالمحليات والصحة للتحقيق في الغربية

قرر هانى مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إحالة 49 من العاملين بالمحليات والصحة، بقرية بلتاج التابعة للمركز، إلى التحقيق بالشئون القانونية، بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.





كان رئيس مدينة قطور، أجرى مرورا مفاجئا، اليوم السبت، على المنشأت الخدمية بقرية بلتاج، للوقوف على مدى انتظام وسير العمل.





وشدد على تقديم الخدمات للمواطنين والمترددين على تلك المنشآت، والتعرف على المشكلات السلبيات للتغلب عليها.





ورصد رئيس المدينة، عدم تواجد 49 موظفا وطبيبا وممرضا وفنيا بالوحدة المحلية والوحدة الصحية بالقرية، وتركهم العمل بدون إذن رغم توقيعهم فى دفتر الحضور، فأصدر قراره المتقدم.





أقرأ أيضا: