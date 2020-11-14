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أخبار البلد

السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية"، التي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت اقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لاحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة. 

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن  المدينة  تتضمن إستادًا دوليًا بسعة ٩٠ ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة ١٥ ألف و ٨ آلاف متفرج على التوالي، ومجمعات أوليمبية للسباحة وانشطة الفروسية المتكاملة والتنس والاسكواش وغيرها من الرياضات، إلى جانب ميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وكذا مستشفى طبيًا رياضيًا متكاملًا، وفندقًا مجهزًا لاستضافة الوفود الرياضية، فضلًا عن المرافق الإدارية اللازمة لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية، بما في ذلك مسجد بسعة ٥٠٠ مصلٍ  وأماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الاخري، بالإضافة إلى التنسيق الحضاري والمساحات الخضراء الواسعة للمدينة المتناغمة مع منشآتها وطبيعة نشاطها الرياضي، حيث تعد المدينة اضافة ضخمة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي الدولي في مصر والمنطقة، وعلي نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية علي اعلي مستوي، فضلًا عن دور المدينة المنتظر لنشر ممارسة الرياضة علي المستوي الوطني وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والاعمار.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تنفيذ المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة وفق أعلى المواصفات والمعايير، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة جميع العاملين بكافة المواقع.
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.. شاهد
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