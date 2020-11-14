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محافظات

مسئولو الجيزة يكشفون علاقة رئيس حي الهرم الحالي بحكم الجنايات

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:51 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحي
أكدت محافظة الجيزة ان ما يتم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن إحاله رئيس حي الهرم وثلاثة اخرين لمحكمة الجنايات لتلقي رشوه وتقديم عطايا مادية هي قضيه متداولة بالمحاكم منذ سنوات ولا علاقة لها برئيس الحي الحالي.

وأوضحت محافظة الجيزة أن رئيس حي الهرم الحالي يمارس عملة المعتاد وكافه القيادات دون اي مشكلات لخدمة المواطنين . 

وتاشدت محافظة الجيزة المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشرة والرجوع للمصادر المختصة للحصول علي المعلومات لعدم اثارة البلبلة.
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