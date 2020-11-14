مسئولو الجيزة يكشفون علاقة رئيس حي الهرم الحالي بحكم الجنايات

أكدت محافظة الجيزة ان ما يتم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن إحاله رئيس حي الهرم وثلاثة اخرين لمحكمة الجنايات لتلقي رشوه وتقديم عطايا مادية هي قضيه متداولة بالمحاكم منذ سنوات ولا علاقة لها برئيس الحي الحالي.





وأوضحت محافظة الجيزة أن رئيس حي الهرم الحالي يمارس عملة المعتاد وكافه القيادات دون اي مشكلات لخدمة المواطنين .



