استغاثة.. القمامة تحاصر الوحدات الصحية بقرى البحيرة

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية الشوكة البلد التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب حصار تلال القمامة ومخلفات المواشي والحشائش الوحدة الصحية لطب الأسرة لحد أنها تعيق دخول المرضي في بعض الأوقات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد سعيد، أحد السكان المجاورين للوحدة الصحية: "تراكم القمامة يهدد حياتنا من خلال انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى وجود الحشائش التي تساعد على جذب الحيوانات الضالة إليها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وتابع: "إلقاء المخلفات في الشارع أصبح أمرا طبيعيا بسبب عدم توفير صناديق القمامة، الناس تحملت تكدسها في شوارع القرية ولكن تكدسها بالقرب من الوحدة الصحية التي تُعد المنفذ الوحيد للحصول على الرعاية الصحية أمر لا يمكن التهاون فيه".

وأكد أنه تم تقديم العديد من الشكاوى إلى مجلس القرية والوحدة المحلية وتم رفع جزء من القمامة ولم يتم رفع الباقي، مناشدًا محافظ البحيرة وجميع الجهات المعنية بإزالة القمامة بصفة مستمرة وتوفير الصناديق حتى لا يتم إلقاء القمامة علي الأرض، بالإضافة إلى إزالة الحشائش من جوار سوار الوحدة الصحية.

من جانبه أكد سمير راضي مسؤول البيئة بالوحدة الصحية، أنه تم تقديم طلب إلى مجلس القرية لرفع القمامة من جوار سور الوحدة بعد تكدسها بسبب عدم إزالة لفترة كبيرة.

يذكر أنه تم الاستجابة للاستغاثة التي نشرها موقع "صدى البلد" الإخباري، تحت عنوان: "مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل"، قام مجلس قرية الابعادية التابع لمركز دمنهور، صباح الأحد الماضي، برفع القمامة والمخلفات وإزالة أسباب الشكوى من القرية.

وأكد رئيس مجلس القرية، أن المجلس يكثف جهوده لتوفير الخدمات لأهالي القري والنجوع، مشيرًا إلى أن يوجد خطة عمل لرفع القمامة من ٨ قرى و١٤٩ عزبة بنطاق مجلس قرية الأبعاد، مناشدًا الأهالي بالتعاون والتنسيق مع مجلس القرية وعدم إلقاء القمامة وتجمعها في المكان المخصص لرفعها بسهولة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة،برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة نظافة مكثفة، بمنطقة سيدي شحاتة، استجابة لشكوى أهالي المنطقة من تكدس القمامة بجوار المنازل وفي الشوارع والميادين الرئيسية و الفرعية.

وأسفرت الحملة عن رفع 2500 طن من القمامة من خلال معدات الحملة الميكانيكية بمنطقة سيدي شحاتة والتى تعد مقلب وسيط لتجميع القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامة بمدينة إدكو، بالاضافة الى الجهود اليومية التى تقوم بها الوحدة المحلية رفع تجمعات القمامة والتى تقدر بـ600 طن قمامة يوميًا بالمدينة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، أنه يحرص دائما علي التواصل مع المواطنين والعمل على تلبية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وسرعة إنهاء كافة الشكاوى والطلبات والاستجابة الفورية لها.

وأشار مرزوق، إلي أن جارى إنشاء محطة وسيطة القمامة بكفر الدوار بتكلفة ٧ مليون جنية والتى ستسهم فى رفع مستوى النظافة والقرى التابعة لها، موضحًا أن هذه المحطة من المقرر ان تستوعب 500 طن من القمامة يومية وسيتم تجميع المخلفات الصلبة والقمامة بالمحطة الوسيطة وإعادة تحميلها على حاويات حمولة ٤٠ طن ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بإدكو في إطار خطة المحافظة للقضاء على المقالب العشوائية ورفع مستوى النظافة.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز رشيد، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، شبراخيت، ابوحمص دمنهور، حملات مكبرة لرفع الإشغالات و للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

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