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محافظات

مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:59 ص
القمامة تكبس أنفاس
القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل
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البحيرة : قسم المحافظات
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية الشوكة البلد التابعة لمركز دمنهور فى محافظة البحيرة، بسبب انتشار القمامة بشكل كبير فى جميع الشوارع وبجوار المنازل وعلى جوانب الترع والمصارف، مما تسبب فى نقل الأمراض والأوبئة فى ظل محاربة الدولة انتشار فيروس كورونا.


وقال شعبان سلامة مهنا، أحد المتضررين من أهالي قرية الشوكة البلد: "يرضي مين الإهمال الموجود من مجالس القرى، أهالي البلد غير قادرين على السير في الشوارع والذهاب إلى أماكن العمل المختلفة بسبب انتشار القمامة في الشوارع الرئيسية وبجوار المنازل، بالإضافة إلى أن تراكم القمامة أدى إلى انتشار رائحة كريهة وأصبح البلد بيئة خصبة لجذب الحشرات والحيوانات الضالة".


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وأكد شعبان أنه تم تقديم العديد من الشكاوى إلى مجلس القرية، وتم تصوير الشوارع والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف توصيل الشكوى لمحافظ البحيرة عقب تجاهل وإهمال مجلس القرى والوحدة المحلية في تقديم الخدمات اليومية البسيطة للمواطنين، موضحًا أن الأهالي قاموا بإزالة القمامة قبل العيد ولكن بسبب كثرتها لم يستطيعوا التخلص منها بأكملها.


وأوضح أن القمامة ليست فقط العائق الوحيد أمام أهالي القرية، بل يوجد إهمال في العديد من الخدمات المقدمة، منه انعدام شبكة الصرف الصحي، ومعاناة الأهالي من انتشار مياه الصرف الصحي في الشوارع، وتوقف حركة السير، لافتا إلى أنه تم تقديم طلب لعضو مجلس الشعب عن دائرة مركز دمنهور، وأكد أن جميع الموافقات المطلوبة تمت ويظل الطلب معلقا على تأشيرة من محافظ البحيرة.


وناشد أهالي القرية، محافظ البحيرة سرعة التدخل ومتابعة مجالس القرى لإزالة القمامة من الشوارع وبجوار المنازل، وتوفير صناديق القمامة لعدم انتشارها على الأرض لتجنب انتشار الأمراض، بالإضافة إلى توفير الخدمات المقدمة يومياً للمواطنين.
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل.. فيديو
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