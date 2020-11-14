قبر عمره 31 قرنا.. قصة أقدم توأم بيضاوي مدفون في العالم

توصلت دراسة جديدة إلى أن قبرًا قديمًا في النمسا قد يمثل أقدم دفن لتوائم مسجلة، حيث يعود تاريخ الدفن البالغ من العمر 31000 عام (31 قرن) إلى العصر الحجري القديم الأعلى (فترة استمرت من 40.000 إلى 10000 عام مضت)، والمعروفة أيضًا باسم العصر الحجري القديم.





توفي أحد الأطفال بعد الولادة بفترة وجيزة، بينما عاش شقيقه التوأم حوالي 50 يومًا، أو ما يزيد قليلًا عن 7 أسابيع، وفقًا لتحليلات كلا الطفلين.





ووفقًا للبحث الذي نُشر في مجلة كوميونيكيشنز بيولوجي، فإن الرضيع الثالث، البالغ من العمر 3 أشهر، الذي دُفن في مقبرة على بعد حوالي 5 أقدام (1.5 متر) من المحتمل أن يكون ابن عمه.





وجد الباحثون دفن التوأم بيضاوي الشكل في الموقع الأثري لكريمس-واشتبرغ، على ضفة نهر الدانوب بالقرب من وسط مدينة كريمس في عام 2005. كانت رفات التوأم مغطاة بالمغرة، وهي صبغة حمراء غالبًا ما تستخدم في المدافن القديمة في جميع أنحاء العالم.





وقال الباحثون إن الدفن المزدوج احتوى أيضًا على 53 خرزة مصنوعة من عاج الماموث والتي من المحتمل أن تكون خيوطها ذات مرة على عقد، وقاطع ثعلب مثقوب وثلاثة رخويات مثقبة، والتي ربما كانت معلقات قلادة. حمت شفرة كتف الماموث الموضوعة فوق الدفن الأجسام الصغيرة المدفونة تحتها على مدى آلاف السنين.





وأوضح الباحثون أن الدفن المجاور للرضيع الآخر يحتوي أيضًا على مغرة، بالإضافة إلى دبوس من العاج بطول 3 بوصات (8 سنتيمترات)، والذي ربما يكون قد ثبت ثوبًا جلديًا معًا وقت الدفن.





احتل هذا الاكتشاف عناوين الصحف بعد وقت قصير من اكتشافه، حتى أن الباحثين ابتكروا نسخة طبق الأصل من دفن التوأم، والتي عُرضت في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا عام 2013.





ومع ذلك، كان لا يزال لدى العلماء الكثير لتعلمه عن الدفن القديم. لذلك، في المشروع الجديد، تعاونت مجموعة متعددة التخصصات من الباحثين لفك شفرة العلاقة بين هؤلاء الأطفال الثلاثة وتحديد جنسهم وأعمارهم عند الوفاة.





وقال الباحثون إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تستخدم الحمض النووي القديم لتأكيد التوائم في السجل الأثري. وليس فقط أي توائم، بل توائم متطابقة .





لا يعرف الباحثون مدى شيوع ولادة التوائم خلال العصر الحجري القديم الأعلى (يتأرجح المعدل حسب المنطقة والوقت)، ولكن اليوم، يحدث التوائم (المتماثلان والأخويان) في حوالي واحد من كل 85 ولادة، بينما يولد التوائم المتطابقون في حوالي واحد في 250 ولادة.





تشير خطوط المواليد هذه، بالإضافة إلى نمو الهيكل العظمي للرضع، إلى أن التوأم كانا إما أطفالًا كاملين أو شبه مكتمل الحمل. يبدو أن مجموعة الصيادين والقطافين دفنت التوأم الأول، ثم أعادت فتح القبر عندما دفنوا شقيقه.





قال الباحثون إن هذا الاكتشاف يؤكد الممارسة الثقافية التاريخية المتمثلة في إعادة فتح قبر لغرض إعادة الدفن، وهو ما لم يسبق توثيقه من قبل في دفن من العصر الحجري القديم.





كما حلل فريق العناصر الكيميائية، بما في ذلك نظائر الكربون، النيتروجين والباريوم، في ميناء الأسنان، وكشف عن أن كل من التوائم رضعت. على الرغم من بقاء ابن عم التوأم على قيد الحياة لمدة ثلاثة أشهر، تشير "خطوط التوتر" في أسنانه إلى أنه كان يعاني من صعوبات في الرضاعة، ربما لأن والدته كانت تعاني من التهاب الثدي المؤلم المعروف باسم التهاب الضرع، أو ربما لأنها لم تنجو من الولادة.



