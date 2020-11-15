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منوعات

سطو مسلح على عملاق التكنولوجيا يوبيسوفت واحتجاز الموظفين كرهائن.. صور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
رهائن
رهائن
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عزة عاطف
على طريقة الأفلام تم احتجاز العشرات من الموظفين في مكتب مونتريال التابع لشركة يوبيسوفت Ubisoft للبرمجيات وألعاب الفيديو، كرهائن على يد عصابة مسلحة.

ذكرت قناة CBC News المحلية أن الحادث يعتقد أنه مرتبط بسطو مسلح على عملاق التكنولوجيا، وظهر ضباط مسلحون في مونتريال بكندا خلال عملية موسعة لإنقاذ الرهائن.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في شركة يوبيسوفت وسط مزاعم غير مؤكدة بأن الحادث كان نتيجة خدعة، وأظهرت طائرات هليكوبتر تلفزيونية أشخاصا على سطح المبنى وسط مزاعم باحتجاز آخرين كرهائن بداخله.

يبدو أن هؤلاء الموظفين، تحصنوا على سطح المبنى - المقر العالمي لشركة Ubisoft - بأثاث مكتبي، وسط تقارير عن الموظفين الذين ما زالوا بالداخل ممن حاولوا أيضًا عزل أنفسهم داخل غرف الاجتماعات.

قال إريك بوب أحد موظفي يوبيسوفت، لمصدر الأخبار الفرنسي الكندي TVA Nouvelles أنه كان على اتصال مع الموظفين قبل أن يضطر إلى "المغادرة فجأة". 

وتفاجأ بـ رؤية فريقه محتجز على السطح عبر شاشات الأخبار، لكنه قال إن بعض الموظفين فروا عبر مخرج السقف.
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