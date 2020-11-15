أرض الميعاد.. أوباما يكشف كيف استطاع السيطرة على مجلس الأمن

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن الولايات المتحدة كانت قادرة على توقيع عقوبات قوية ضد كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2009 بفضل علاقاتها المحسنة مع الدول الأخرى.





في مذكراته الحديثة، "أرض الميعاد"، قال الرئيس الأمريكي السابق أيضًا إن خطابه عام 2009 في براج الذي دعا فيه إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية كان يهدف جزئيًا إلى حث الجهود لمنع إيران وكوريا الشمالية من المضي قدمًا في برامجهما النووية.





قال أوباما:"كان لدي سبب آخر أكثر عملية للتركيز على القضية النووية بطريقة من شأنها أن تتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء أوروبا: لقد احتجنا إلى إيجاد وسيلة لمنع إيران وكوريا الشمالية من تطوير برامجهما النووية ''.





وأشار إلى أنه ألقى خطاب براج في 5 أبريل، بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بعيد المدى في المحيط الهادئ "فقط لجذب انتباهنا". بعد حوالي ستة أسابيع في 25 مايو ، أجرت الدولة الشيوعية تجربتها النووية الثانية.





كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى بالإجماع قرارا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية في 12 يونيو.





وقال أوباما إن مثل هذا الإجراء السريع من قبل مجلس الأمن كان ممكنا جزئيا بسبب زيادة شعبية الولايات المتحدة على المسرح العالمي.





كتب أوباما:"في جميع أنحاء العالم ، تحسن الموقف العام تجاه الولايات المتحدة بشكل مطرد منذ أن توليت منصبي، مما يدل على أن عملنا الدبلوماسي المبكر كان يؤتي ثماره".





وقال:"هذه الشعبية المتزايدة سهلت على حلفائنا الحفاظ على مساهمتهم بقوات في أفغانستان أو حتى تعزيزها، مع العلم أن مواطنيهم يثقون بقيادتنا".





بعد أن بدأت كوريا الشمالية في اختبار الصواريخ الباليستية، تمكنت سوزان رايس من إقناع مجلس الأمن بتمرير عقوبات دولية صارمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مهارتها ومثابرتها، ولكن أيضًا، أخبرتني، لأن "الكثير من الدول تريد أن يُنظر إليها على أنها تتماشى معك".





كانت الولايات المتحدة قادرة على تمرير أربعة قرارات عقوبات إضافية لمجلس الأمن ضد كوريا الشمالية قبل مغادرة أوباما لمنصبه في أوائل عام 2017.





وأجرت بيونج يانج حتى الآن ست تجارب نووية، وأجريت آخر تجربة نووية لها في 3 سبتمبر 2017، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار آخر بشأن عقوبات، تم تبنيه بالإجماع بعد ثمانية أيام فقط في 11 سبتمبر.



