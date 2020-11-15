تركيا في أزمة.. أردوغان يحاول إصلاح خطاياه الاقتصادية بعد فوات الأوان

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا عن أزمة الاقتصاد التركي التي من المتوقع أن تزداد سوءا خلال الفترة المقبلة، والتي خلّقتها سياسات الرئيس التركي الاقتصادية.





وقالت إن خسارة أحد كبار صانع السياسة الاقتصادية أمر مؤسف، ويبدو أن خسارة اثنين في نفس نهاية الأسبوع متعمد.. هذا هو الوضع في تركيا، حيث قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي التكنوقراطي أمس السبت بينما استقال صهره ووزير المالية بيرات البيرق في اليوم التالي. ما بدا على أنها علامة على الإدارة الاقتصادية السيئة للبلاد حيث إن المغادرة اعتبرت أخبار إيجابية.





وأضافت أنه فات الأوان للقلق بشأن استقلال البنك المركزي التركي، وبحلول الوقت الذي تمت فيه الإطاحة به، كان مراد أويسال، شغل منصب الحاكم لمدة 16 شهرًا فقط على الأقل للمحافظ الجديد، ناجي إقبال، علاقة أوثق مع أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.





وقال البيرق، الذي اشتبك مع إقبال وهو شخصية مثيرة للانقسام في الحزب، استقالته عبر إنستجرام، اليوم، إنه من المرجح أن تتحسن السياسة الاقتصادية شريطة ألا يكون خليفته فردًا آخر من أفراد الأسرة، مضيفا أنه قد يكون الفريق الجديد قادرًا على ممارسة بعض التأثير على الرئيس، الذي يصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.





ويبلغ معدل التضخم الرسمي المتنازع عليه على نطاق واسع في تركيا 12٪ ، أي أكثر من ضعف الهدف وأعلى من سعر الفائدة القياسي البالغ 10.25٪، مما يعني أن التكلفة الحقيقية للاقتراض سلبية.





واستنفد البنك المركزي التركي مخزوناته من العملات الأجنبية لدعم الليرة: انخفض صافي الاحتياطيات إلى 17 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2004. ومع ذلك، سجل سعر الصرف أدنى مستوياته القياسية 8.5 مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، قبل أدى التعديل الوزاري إلى ارتداد بنسبة 4٪.





تعني هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات أن تركيا تواجه أيضًا مناخًا دوليًا أقسى. كانت إحدى نقاط القوة الزائدة عن الحاجة في البيرق الآن أنه كان قريبًا من صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جاريد كوشنر. وبدا أن أردوغان وترامب يتقابلان أيضًا.





قد تفسر علاقتهما سبب عدم فرض الولايات المتحدة أي عقوبات على شراء تركيا صواريخ روسية ولماذا واجه تحقيق أمريكي في انتهاكات العقوبات من قبل "بنك خلق" الحكومي التأخير.





من المرجح أن يكون صبر الرئيس المنتخب جو بايدن أقل مع تصرفات تركيا الغريبة، مثل اشتباكاتها مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قد تساعد احتمالية وجود بيئة جيوسياسية أكثر صرامة الفريق الاقتصادي الجديد على الأقل في اتخاذ بعض الخطوات المتأخرة في الداخل.