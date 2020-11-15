المركزي للتعبئة والإحصاء: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.3% خلال الربع الثالث لـ 2020.. ونسبة المتعطلين تصل لـ 1,381 مليون من الذكور و680 ألفا من الإناث

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.3% خلال الربع الثالث لعام 2020

بلغت 28.171 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2020

نسبة المتعطلين بلغت 1,381 مليون ذكور و680 ألف إناث

%10.9 معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4.5٪ فى الريــف









أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7,3٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 9,6٪ فى الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض قدره 2,3 ٪، وبانخفاض قدره 0,5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.









ويرجع هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.









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أولًا: قــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين)، حيث بلغت 28.171 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2020.









وسجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 28,171 مليون فرد مقابل 26,689 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 5,6٪، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,429 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 15,742 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 23,688 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 4,483 مليون فرد.









ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا.









ثانيًا: المتعـــطلون:

وسجل عدد المتعطلين 2,061 مليون متعطل بنسبة 7,3٪ من إجمالى قوة العمل (1,381 مليون ذكور، 680 ألف إناث) مقــابـل 2,574 مليون متعطل فى الربع الثاني 2020 بانخفاض قـدره 513 ألف متعطل بنسـبة 19,9٪، وبـانخفاض قــدره 151 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,8٪.









المتعطلون طبقًا للنوع:

وسجل 5,8٪ معـدل البطالة بين الذكور، 15,2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2020، وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5,8٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 8,5٪ في الربع السابق مقابل 4,7٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 15,2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 16,2٪ في الربع السابق مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.









وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالى 65,8٪ مقابل 60,4٪ فى الربع السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 65,8 ٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتى:









%9.4 لإجمالى الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,0٪ للذكور، 8,1 ٪ للأناث) مقابل 7,7٪ فى الربع السابق (الذكور 8,7٪ والإناث 4,8٪).









%31.7 لإجمالى الفئة العمـرية (20- 24 سنة) حيث بلغت (28,6٪ للذكور، 37,9٪ للأناث) مقابل 28,1٪ فى الربع السابق (الذكور 25,1٪ والإناث 37,1٪).









%24.7 لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة)، حيث بلغت (24,2 للذكور، 25,5٪ للإناث) مقابل 24,6٪ فى الربع السابق (الذكور 22,4٪ والإناث 31,0٪).









%34.2 من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) خلال الربع الحالي مقابل 39,7٪ خلال الربع السابق.





المتعطلون طبقًا لمحل الإقامة (للحضر والريف):

وسجل معـــدل البطالة 10,9٪ فى الحـضر مقــابل 4,5٪ فى الريــف خلال الربع الثالث لعام 2020، وانخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10,9٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 12,5٪ فـــي الربــع الثاني من عام 2020 مقابل 10,6٪ في الربع المماثل من العام السابق.









وانخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 4,5٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 7,4٪ فى الربع الثاني من عام 2020 مقابل 5,6٪ فى الربــع المماثل من العام السابق، و78,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2020.









وارتفعت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 78,9٪ بينما كانت 69,2٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن.









وفي الربع الحالي موزعة كالآتى:

%39.2 بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37,5٪ بالربع السابق و43,8٪ فى الربع المماثل من العام السابق، 39,7٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 31,7٪ بالـربع السابق و44,8٪ من الربع المماثل من العام السابق.









ثالثًا: المشتـغلون:

سجل 26,110 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2020، وبلغ عـدد المشتغلين 26,110 مليون فرد بينما كان 24,115 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 8,3٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,079 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,031 مليون مشتغل، ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى بعد إنهاء الإجراءت الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا فى خلال تلك الفترة.









المشتغلون طبقًا للحالة العملية، حيث سجل 73,5٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام 2020، وبلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي19,203 مليون مشتغل (16,412 مليون ذكور، 2,791 مليون إناث) بنسبة 73,5٪ من إجمالـــــي المشتغلين مقابل 75,9٪ فى الربع السابق.









وبلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 2,595 مليون مشتغل (2,496 مليون مشتغل من الذكور، 99 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 9,9٪ من إجمالــي المشتغلين مقابل 8,7٪ فى الربع السابق، وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3,117 مليون مشتغل (2,810 مليون مشتغل من الذكور، 307 آلاف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 11,9٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 11,0٪ فى الربع السابق.









وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1,195 مليون مشتغل (590 ألف مشتغل من الذكور، 605 آلاف مشتغلة من الإناث) بنسبة 4,6٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4,4٪ فى الربع السابق.









رابعا: المساهمة فى النشاط الاقتصادي

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 41,1٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 38,9٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقابل 42,2٪ في الربع المماثل من العام السابق، بلغ معدل المساهمة (الذكـور 67,4٪ مقابل 65,0٪ فى الربع السابق، الإنـــاث 13,4٪ مقابل 11,7٪ فى الربع السابق)، وبلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 41,2٪ ، فى الريف 41,0٪)، وسجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى، حيث بلغت 59,2٪.





أهم الأنشطة الاقتصادية التى اجتذبت أكبر عدد من المشتغلين:

نشــاط الصناعات التحويلية اجتذب (480) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.

نشاط تجارة الجملة والتجزئة اجتذب (477) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.

نشاط خدمات الغذاء والأقامة اجتذب (340) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.

نشاط الزراعة وصيد الأسماك اجتذب (281) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.









التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2020

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,334 مليون مشتغــــــــل (4,726 مليون من الذكور، 608 آلاف من الإناث) بنسبة 20,4٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.









بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 3,717 مليون مشتغل (3,178 مليون من الذكور، 539 ألف من الإناث) بنسبة 14,2٪ من إجمالي المشتغلين.









كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,489 مليون مشتغل (3,221 مليون من الذكور، 268 ألفا من الإناث) بنسبة 13,4٪ من إجمالي المشتغلين.









بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3,369 مليون مشتغل (3,351 مليون من الذكور، 18 ألفا من الإناث) بنسبة 12,9٪ من إجمالي المشتغلين.









بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,227 مليون مشتغل (2,197 مليون من الذكور، 30 ألفا من الأناث) بنسبة 8,5٪ من إجمالي المشتغلين.









فيما يحتسب معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل (15 سنة فأكثر) / السكان (15 سنة فأكثر) X 100.