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اقتصاد

احذر مضاعفة الفاتورة.. اليوم آخر أيام تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر.. جميع الطرق

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
تسجيل قراءة عداد
تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي
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مايكل عياد
أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن اليوم، الأحد الموافق 15 نوفمبر2020، هو آخر يوم لـ تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الحالي، عبر طرق عدة متاحة عبر الشركة.


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.




وبدأت عملية التسجيل من أول أيام الشهر الجاري وحتى اليوم 15 نوفمبر، وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى:

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى: 
2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:
3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمرا، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).
4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.
5. تطبيق موبايل ماي فوري.
6. تطبيق موبايل جوميا.
7. من خلال مكاتب البريد المصري.
8. من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ  بي ـ خدماتي ـ ضامن).
9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:
10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

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