Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم .. لجان الألكو تحسم أسعار الفائدة بالبنوك

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
ودائع البنوك
ودائع البنوك
Advertisements
محمد يحيي
تبدأ لجان الألكو علي مستوي 37 بنكا عاملا في جمهورية مصر العربية، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15-11-2020؛ وعلي مدار أسبوع بحث قرار البنك المركزي المصري الصادر الخميس الماضي، بتخفيض  اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 0.5%

وبحسب ما ذكرته مصادر مصرفية مطلعة لـ"صدي البلد" بأن اجتماعات لجان الألكو الخاصة ببحث اسعار الفائدة المعمول بها في الجهاز المصرفي؛ ستقوم باجراءات محدودة جدا لتحريك اسعار الفائدة.

اقرأ أيضا:
وقرر البنك المركزي المصري تخفييض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانيةعلى التوالي منذ اجتماعه السابق في 24 سبتمبر الماضي.

وأعلنت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح سعر الفائدة علي الإيداع نحو  8.25% والاقتراض لليلة واحدة ل 9.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 8.75%.

كما قرر البنك المركزي سعر الائتمان والخصم مسجلا 8.75%.

وخلال مارس الماضي أجرى البنك المركزي المصري تخفيضًا استثنائيًا على أسعار الفائدة بمتوسط 3% لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والاحتفاظ بمكتسبات الإجراءات التي تقوم بها السياسات النقدية لمواجهة انتشارا ذلك الوباء العالمي على الاقتصاد المصري، ويتبقى للجنة السياسات النقدية هذا العام اجتماعا واحدا هذا العام من إجمالي 9 اجتماعات مخططة خلال 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رحلة تراجع أسعار الفائدة 3.5% في البنوك منذ بداية 2020

ماذا يعني خفض سعر الفائدة؟

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. كواليس حديث الشناوي والبدري .. حقيقة غضب طارق حامد.. آخر تطورات حالة صلاح الصحية.. وباتشيكو يصل القاهرة

محمد فاروق: جلسة أمير توفيق تحسم تعاقدي مع الأهلي .. فيديو

راموس يعتلي عرش أوروبا بإنجاز فريد مع منتخب إسبانيا

في عيد ميلاد أميرة العايدي| والدتها فنانة مشهورة.. وهذا عمرها الحقيقي

بلا رحمة.. أبوان يتركان رضيعتهما للموت خارج المنزل والسبب مؤلم| صور

ذِكر يغفر جميع الذنوب من 14 كلمة يقال في أي وقت

Advertisements

كان سكران .. عربي الجنسية يلقي بعشيقته من الطابق السابع في التجمع الأول

صعق ووفيات وسقوط أشجار .. الدقهلية تتعرض لكارثة بسبب الأمطار والثلوج

في عيد ميلاد أميرة العايدي| والدتها فنانة مشهورة.. وهذا عمرها الحقيقي

أهم الأخبار.. القبض على مروان محسن.. والاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

عبادة ترفع البلاء وتداوي المرضى وتقي ميتة السوء.. تعرف عليها

بلا رحمة.. أبوان يتركان رضيعتهما للموت خارج المنزل والسبب مؤلم| صور

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم 15-11-2020

لحظة اعتداء شاب أسود وفتاة على مؤيد لـ ترامب وسرقة هاتفه| فيديو

القبض على مروان محسن لاعب الأهلي .. تفاصيل

سلالة خطيرة لـ كورونا.. المطالبة بوقف إعدام الملايين من حيوانات المنك| فيديو

دعاء بعد أذان الفجر من 25 كلمة يغفر الذنوب

أخبار التوك شو.. أحمد موسى عن إحراق إرهابي نفسه بميدان التحرير: ترتيب إخواني.. مكافحة كورونا: صلاح كان يعاني من آلام بسيطة.. وحسين فهمي يرضع من بزًازة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة.. 10 صور تكشف عن أناقة هايدي موسى في عيد ميلادها

بعد ألنترا 2021 .. هيونداي تطرح كونا الكهربائية hyundai kona electric .. صور

لحظة اعتداء شاب أسود وفتاة على مؤيد لـ ترامب وسرقة هاتفه| فيديو