اليوم .. لجان الألكو تحسم أسعار الفائدة بالبنوك

تبدأ لجان الألكو علي مستوي 37 بنكا عاملا في جمهورية مصر العربية، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15-11-2020؛ وعلي مدار أسبوع بحث قرار البنك المركزي المصري الصادر الخميس الماضي، بتخفيض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 0.5%
وبحسب ما ذكرته مصادر مصرفية مطلعة لـ"صدي البلد" بأن اجتماعات لجان الألكو الخاصة ببحث اسعار الفائدة المعمول بها في الجهاز المصرفي؛ ستقوم باجراءات محدودة جدا لتحريك اسعار الفائدة.
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وقرر البنك المركزي المصري تخفييض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانيةعلى التوالي منذ اجتماعه السابق في 24 سبتمبر الماضي.
وأعلنت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح سعر الفائدة علي الإيداع نحو 8.25% والاقتراض لليلة واحدة ل 9.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 8.75%.
كما قرر البنك المركزي سعر الائتمان والخصم مسجلا 8.75%.
وخلال مارس الماضي أجرى البنك المركزي المصري تخفيضًا استثنائيًا على أسعار الفائدة بمتوسط 3% لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والاحتفاظ بمكتسبات الإجراءات التي تقوم بها السياسات النقدية لمواجهة انتشارا ذلك الوباء العالمي على الاقتصاد المصري، ويتبقى للجنة السياسات النقدية هذا العام اجتماعا واحدا هذا العام من إجمالي 9 اجتماعات مخططة خلال 2020.