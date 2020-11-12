AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

احترس.. باقٍ 3 أيام على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر.. جميع الطرق

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
مايكل عياد
أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الأحد المقبل، الموافق 15 نوفمبر2020، هو آخر يوم لـ تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الحالي، عبر طرق عدة متاحة عبر الشركة.

وكان ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.


وبدأت عملية التسجيل من أول أيام الشهر الجاري وحتى يوم 15 نوفمبر وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى:

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى : 
2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:
3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال  BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة, مدينتى,العجوزة, الزاوية الحمرا , المنيب , المعصرة , 6 أكتوبر).
4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .
5. تطبيق موبايل ماي فوري .
6. تطبيق موبايل جوميا .
7. من خلال مكاتب البريد المصري .
8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ  بي ـ خدماتي ـ ضامن ).
9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:
10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل  .
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو تعريفي لكيفية تسجيل وإبلاغ قراءات عداد المياه

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر.. جميع الطرق

احذر.. غدا نهاية مهلة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر| جميع الطرق

حساب فاتورة عداد المياه المنزلي.. جميع الطرق الإلكترونية

باقي ساعات.. اليوم آخر فرصة لـ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر| جميع الطرق

الاشتراك في عداد الغاز الطبيعي.. منزلي ومصانع وشركات "نقدي وتقسيط"

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| تفاصيل

عايزين حياتنا اللي فاتت.. لقاء الخميسي توجه رسالة مؤثرة بسبب فيروس كورونا

بعد محمد رمضان.. حمادة هلال يتغلب على النمر اللايجر.. فيديو

هل تبطل صلاة من عطس وقال "الحمد لله" ؟ الإفتاء تجيب

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. بشأن المترو وقطاع الكهرباء

روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام