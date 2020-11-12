انتهاء تسليم 47 وحدة إنتاجية لمصانع الغراء بمدينة الروبيكي بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم تسليم الوحدات الإنتاجية الخاصة بمصانع الغراء، والتي تم نقلها من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، وذلك لـ 41 مستفيدا بإجمالى 47 وحدة والمقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدانا، وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.





وأكدت "جامع" حرص الوزارة على توفير وحدات صناعية لجميع المدابغ والأنشطة المكملة لها والمنقولة من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، مشيرة إلى أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكى يعد أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة والقيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا.





وقالت إن المشروع يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الجلود المصرية على طراز عالمى ومجهزة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال دباغة الجلود لتكون مركزًا لجميع مراحل تصنيع الجلود في مصر، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع المنشآت بالمدينة بالقواعد المنظمة للحفاظ على الشكل العام للمدينة وتجنب العشوائية وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن عملية الإنتاج، حيث إن بعض المخالفات سيتم تقنينها والبعض الآخر سيتم إزالته فورًا.





من جانبه، أوضح المهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني، أنه بتسليم هذه الوحدات يكون قد تم الانتهاء من المرحلة قبل الأخيرة لنقل مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي، حيث تم تسكين المرحلة الأولى للمدابغ والأنشطة المكملة لـ 192 مستفيدا بـ 213 وحدة بإجمالي مسطحات تبلغ 197 ألف متر مربع وبمساحة إجمالية تبلغ 176 فدانا وبتكلفة قدرها 2.3 مليار جنيه وتتضمن 151 مدبغة و24 مخزن كيماويات و13 مخزن جلود و4 أنشطة مكملة.





وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة سيتم طرحها في القريب العاجل لاستكمال تسكين باقي المدابغ المقننة في مدينة الروبيكي لـ 96 مستفيدا بـ 127 وحدة بإجمالي مسطحات تبلغ 32 ألفا و471 مترا مربعا وبمساحة إجمالية تبلغ 22 فدانا وبتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.