الجامعة العربية تنظم الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم /الأحد/، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية.





ونظم الاجتماع إدارة السياسات السكانية التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية باعتبارها الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية.





وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة، وفي مقدمتها: الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني، وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الجيدة في مجال السكان والتنمية، والمشاركة في الدورة الـ54 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، ومؤشر السكان والتنمية، وتحديد نقاط اتصال بالدول العربية.





وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية "إن اجتماع اليوم يعقد في وقت استثنائي في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي تسببت في حدوث أزمة صحية عالمية أظهرت الكثير من الثغرات على مستويات كثيرة، وخاصة فيما يخص السياسات الصحية والسياسات الاجتماعية التي تقع ضمنها السياسات السكانية، مما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتعديل السياسات والبرامج لمواجهة الأزمة الحالية وأي أزمات أخرى محتملة".



