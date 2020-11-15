بعد مناشدة الصحة بتناولها.. مصادر الأطعمة الحمراء وفوائدها السحرية

ومن خلال التقرير التالي نستعرض الأطعمة الحمراء بفوائدها الصحية.

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فوائد الطماطم

- تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية

- مفيدة لصحة القلب وتقويته

- تساعد في تحسين النظر وحمايته

- تحسين أداء الجهاز الهضمي

- حماية الجلد من أشعة الشمس

- تساعد فى علاج مرض السكري

- تساعد فى الوقاية من مرض السرطان

فوائد الفلفل الأحمر

- يساهم في تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

- مفيد في التقليل الإصابة بالجلطات القلبية.

- يعمل على تقليل الإصابة بالسرطان نظرًا لأنه يعمل على بطء الخلايا السرطانية.

- يساعد على تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم.

- علاج حالات البرد والإنفلونزا والتهاب، الحلق نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى.

- زيادة معدل حرق الدهون بالجسم، وبالتالى خسارة الوزن .

- يساعد فى الشفاء من الإسهال.