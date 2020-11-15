بعد مناشدة الصحة بتناولها.. مصادر الأطعمة الحمراء وفوائدها السحرية

ناشدت وزارة الصحة والسكان بضرورة تناول الأطعمة الحمراء في ظل تفشي فيروس كورونا، لأنها تعمل على تقوية المناعة وتحمي من الإصابة بالعدوى.
ومن خلال التقرير التالي نستعرض الأطعمة الحمراء بفوائدها الصحية.
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فوائد الطماطم
- تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية
- مفيدة لصحة القلب وتقويته
- تساعد في تحسين النظر وحمايته
- تحسين أداء الجهاز الهضمي
- حماية الجلد من أشعة الشمس
- تساعد فى علاج مرض السكري
- تساعد فى الوقاية من مرض السرطان
فوائد الفلفل الأحمر
- يساهم في تنشيط الدورة الدموية بالجسم.
- مفيد في التقليل الإصابة بالجلطات القلبية.
- يعمل على تقليل الإصابة بالسرطان نظرًا لأنه يعمل على بطء الخلايا السرطانية.
- يساعد على تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم.
- علاج حالات البرد والإنفلونزا والتهاب، الحلق نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى.
- زيادة معدل حرق الدهون بالجسم، وبالتالى خسارة الوزن .
- يساعد فى الشفاء من الإسهال.
فوائد الفراولة
- تناول الفراولة والتوت 3 مرات أسبوعيا يخفف من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.
- رفع مستوى مضادات الأكسدة في الدم.
- زيادة تركيز فيتامين ج.
- تحسن مقاومة خلايا الدم الحمراء للتحلل.
- الأنثيوسينين المستخلص منها يقلّل من ارتفاع ضغط الدم.