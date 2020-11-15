على القلب والكلى وأعضاء أخرى.. دراسة تكشف مضاعفات فيروس كورونا

تختلف أعراض فيروس كورونا COVID-19 من شخص لآخر، بالإضافة إلى اختلاف شدة الفيروس، حيث تم الإبلاغ عن مجموعة من الأعراض المختلفة، من مشاكل الجهاز الهضمي إلى المشاكل العصبية.



وتعمل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على معرفة المزيد عن النطاق الكامل للتأثيرات الصحية قصيرة وطويلة المدى المرتبطة بـ فيروس كورونا COVID.





وكشفت عن مضاعفات أكثر خطورة على المدى الطويل - أقل شيوعًا ولكن تم الإبلاغ عنها:









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القلب والأوعية الدموية: التهاب عضلة القلب.

الجهاز التنفسي: تشوهات وظائف الرئة.

الكلى: إصابة الكلى الحادة.

الأمراض الجلدية: طفح جلدي، تساقط الشعر.

الجهاز العصبي: مشاكل الشم والتذوق، مشاكل النوم، صعوبة التركيز، مشاكل الذاكرة.

الطب النفسي: اكتئاب، قلق، تغيرات في المزاج.