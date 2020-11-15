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أخبار العالم

بشرى أم صدمة؟.. فيروس كورونا سيصبح مثل البرد في 2024

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:50 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال عالم إيطالي كبير إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يمكن أن يصبح مثل "البرد" في غضون بضع سنوات.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن جيوسيبي ريموزي من معهد "ماريو نيجري" للأبحاث الدوائية في ميلانو، إن لقاح فيروس كورونا لن يجعل المرض يختفي تمامًا.

وعما إذا كان اللقاح سيقضي على الفيروس، قال ريموزي: "لا، ومن الأفضل أن نقول ذلك بوضوح، جميع اللقاحات قيد الإعداد ، بدءًا من فايزر، لن تكبح الفيروس، بعبارة ملطفة، ستكون أقرب إلى لقاحات الإنفلونزا من لقاحات شلل الأطفال.. سيحموننا من المرض، لكنهم لن يجعلوه يختفي".

وهذا الأسبوع ، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية فايزر عن بيانات مبكرة من تجربة كبيرة للمرحلة الثالثة، مما يشير إلى أن لقاح كورونا، الذي تطوره مع شركة "بيونتيك" الألمانية، "فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من المرض".

لم يتم نشر البيانات بعد في مجلة علمية خاضعة لاستعراض الأقران ولن يتم نشرها على الملأ حتى تنتهي التجربة.

ويتوقع ريموزي أن يتم تطوير لقاح واحد أو أكثر وإعطاؤه للأشخاص في جميع أنحاء العالم، مما يعني أنه سيتم تحصين جزء كبير من سكان العالم في غضون بضع سنوات، ولكن "فقط بشرط الحفاظ على التدابير الحالية" ، بما في ذلك الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين المتكرر.

وقال: "في الوقت الحالي، لن يتمكن أي لقاح بمفرده من القضاء على الوباء".

وأضاف ريموزي أن وصول اللقاحات وغيرها من تدابير الصحة العامة سيؤدي إلى أن يصبح فيروس كورونا "مثل الزكام''، مستشهدًا بورقة قالت إن الفيروس يمكن أن يدخل في التداول المنتظم بين البشر بحلول عام 2024، في حالة مماثلة. طريقة الانفلونزا الموسمية.

لاحظ العالم، مع ذلك، أن هناك "الكثير من المتغيرات" وأن المسار المستقبلي للوباء "من المستحيل التنبؤ به".

قال العلماء إنه من غير الواضح ما إذا كان أي من اللقاحات التي يتم تطويرها سيكون فعالًا بنسبة 100 في المائة، ومن المحتمل أنه لن يتم إنتاج أي منها بكميات كافية لتحصين جميع سكان العالم. قال ريموزي:"إن وجود أكثر من [لقاح] واحد سيساعدنا على الاقتراب أكثر من هدف تغطية الكوكب بأسره، وفي الوقت نفسه سيسمح للعلماء بإتقانها أثناء العمل".

سيساعد وصول التطعيم الجماعي لكورونا على تجنب أكبر عدد ممكن من الوفيات كما يمنع انتقال الفيروس من شخص لآخر. لكن العالم قال إن ارتداء الكمامة والإجراءات الأخرى لا تزال مهمة.

وأكد:"اليوم، لقاحنا هو الكمامة. عندما يصل لقاح حقيقي، سنكون أقوى. لهذا السبب بالتحديد، من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى عدم التخلي عن الاحتياطات. إذا قمت بمنع انتقال الفيروس، كما سيفعل اللقاح ، فإنك تقلل من تعرض جميع السكان للفيروس".

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