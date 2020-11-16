رغم تعيينهم منذ عشرات السنين.. قصة 318 طبيبا وممرضة وموظفا ضاع حقهم بين صحة بورسعيد والتأمين الشامل..تفاصيل ومستندات

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 متضمن اللائحة التنفيذية للقانون ليشمل كل النقاط بشكل تفصيلى دون اغفال لاى صغيرة وكبيرة في هذا الشأن تمهيدا لتنظيم الية العمل الجديدة والتى بدأت من بورسعيد.





وتضمنت اللائحة فى مادتها الثالثة وصف جميع فئات خدمات الرعاية الصحية والتى جاء ثامنها خدمات الرعاية الصحية للطلاب بالمداس

والجامعات.







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ومع بدء تطبيق المنظومة فى سبتمبر 2019 والتى من المفترض معها ادماج المؤسسات العلاجية والقوى البشرية فوجئ 318 طبيب وممرضة وموظف ادارى عينوا على قوة التأمين الصحى منذ عشرات السنين للعمل بالوحدات المدرسية بأنهم ليس لديهم مكان داخل المنظومة بعد ان قام مدير أمانة الفرع ويدى عصام زكريا على حد قولهم بحل الادارة التابعين لها بقرار عشوائى يخالف قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فيما احتواه القانون ولائحته التنفيذية.

والقصة التى يرويها الدكتور محمود خليل رئيس وحدة طب المناخ قائلا كان من المفترض اننا اولى الناس بالانضمام للمنظومة الجديدة نظرا لخبرتنا الكبيرة فى مجال الرعاية العلاجية والتى نفذنا خلالها على مدار سنوات طويلة الحملات القومية الكبرى للدولة " فيرس سي وأنيميا وتقزم.





ويكمل الدكتور محمود خليل سرد المشكلة بأنهم ابناء التأمين الصحى السابق الا ان المسئولين بفرع بورسعيد هم سبب المشكلة بعد ان تركوهم يمارسوا اعمالهم بالوحدات مع انطلاق المنظومة الجديدة بالمخالفة للقانون حيث اصبح الطالب يسدد تأمين صحى طلاب و تأمين شامل لنفس الخدمة الواحدة.

وتقول الدكتورة حنان هاشم السيد مدير وجدة بورفؤاد لقد تم تسكين الوحدات و المراكز الطبية من العاملين بمديريات الصحة و المنتدبين من خارج المحافظة دون الاخذ فى الاعتبار بوجودنا نهائيا.

وتكمل الدكتورة حنان لقد تم ايقاف رواتبنا وحوافزنا المالية برغم اننا على رأس العمل حتى اليوم داخل وحدتنا الصحية والمدارس بعد ان وقع الجميع فى الخطأ وتم حل الادارة بقرار فردى من موظف يجب ان يحاسب على تصرفه قبل خروجه للمعاش الأيام المقبلة لتسببه فى ضياع حقوق وتشريد 318 طبيبا وممرضة وموظفا.





أما الدكتورة منار مدير وحدة العرب فقالت فوجئنا بمطالبتنا بتسليم انفسنا للعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد والتوزيع على مستشفيات الطب الوقائى سواء الحميات او الصدر دون مبرر غير خطأ إدارى.





وتكمل مدير وحدة العرب: لم نعترض على قرار النقل من التأمين الصحى الى صحة بورسعيد بكامل مستحقاتنا المالية دون انقاص اى منها غير ان الصحة نفسها رفضت الالتزام بمخصصاتنا المالية ورفضت استلام اخر كشوف مالية لنا حتى لاتكون ملزمة بالامر ذاته.

وتعجبت مدير وحدة العرب من ان الصحة تطالب 90 من العاملين بها بالحصول على اجازات خاصة لرغبتهم فى التعاقد مع منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بما يحويه من مميزات ونحن ابناء التأمين الصحى ننقل الى مستشفيات الوقائى بنصف مخصصاتنا المالية وربما أقل منها.

ومن جانبه اقر الدكتور احمد ابوهاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد بصحة الواقعة وانه ينتظر اخلاء طرف 318 طبيبا وموظفا وممرضة من التامين الصحى القديم للعمل بالمديرية وفق الاحتياجات والتوزيع.





وقال ابوهاشم ان المخصصات المالية تختلف من جهة عمل الى اخرى فى الحوافز والبدلات ولكنها ثابتة فى الأجر الأساسى المعين عليه الموظف وفق درجته المالية وهى جداول تحددها اللاوائح بوزارة المالية للعاملين المدنيين بالدولة.





واوضح ابوهاشم انه سيتم توزيع 318 فى أعمال التطعيمات ومتابعة الاعمال بالمدارس والمستشفيات وفق طبيعة ووصف عمل كل منهم بعيد عن المنظومة القادمين منها.





وعن 90 من العاملين والذين طولبوا بتقديم اجازات خاصة قال ابوهاشم ان 90 عينوا على الصناديق الخاصة وتم الحاقهم للعمل بالمستشفيات ومع المنظومة الجديدة لم يعد هناك موارد للصناديق الخاصة بعد الحاق المستشفيات على المنظومة الجديدة الامر الذى يتطلب منهم التعاقد مع المنظومة الجديدة بعقود سنوية تجدد وهو مايستلزم حصولهم على اجازات خاصة من العمل بالصحة.





وباتت الامور تحتاج الى الكثير من اعادة ترتيب الاوراق وتدخل مباشر من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة باعتبارها المسئول الاول عن المنظومة وكذا الدكتور احمد السبكى رئيس المنظومة الجديدة للتامين الصحى الشامل للتدخل ومراجعة مخالفات بورسعيد ان وجدت ومعرفة وضع حل ادارة الرعاية الطلابية ومخالفة تطبيق قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقوانيين ولوائحها التنفيذية.