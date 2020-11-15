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رياضة

كوكاكولا يتعادل مع البلاستيك 2-2 وديا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
في مباراة قوية انتهت المباراة الودية جمعت فريقي كوكاكولا والبلاستيك وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم في المباراة التى اقيمت بينهم على ملعب البلاستيك بشبرا الخيمة ضمن استعدادات كوكاكولا للموسم القادم بدوري القسم الثاني.

واحرز هدفي كوكاكولا اللاعب احمد سقراط، وجرب محمد عبد الله المدير الفني لكوكاكولا  أكثر من لاعب خلال المباراة وأكد أنه اطمان علي حالة اللاعبين بدنيا وفنيا وقال إن مستوي الفريق في ارتفاع من مباراة لاخري وان جميع اللاعبين جاهزين لايوجد أساسي واحتياطي 
ومن المنتظر ان يخوض الفريق مباراة اخري غدا الاثنين مع حرس الحدود بملعب حرس الحدود بطريق السويس الذي سيخوض عليه كوكاكولا تدريبات الفريق بدوري القسم الثانى. 

واسفرت قرعة الممتاز ب عن وضع بتروجت في طريق كوكاكولا في اولى مباريات الاسبوع الاول لمجموعة القاهرة.
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