حسام عبد الغفار : الانتهاء من المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية قبل نهاية ديسمبر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على ضرورة الانتهاء من المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2021، طبقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.









جاءت هذه التعليمات على هامش اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذي انعقد اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.









وحضر الاجتماع كل من : الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









وعلى هامش الاجتماع .. استعرض المهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجزا عن الخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع.









وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المالية والإدارية الخاصة بالمستشفيات الجامعية.