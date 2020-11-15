Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حسام عبد الغفار : الانتهاء من المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية قبل نهاية ديسمبر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:50 م
المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية
Advertisements
قســــم التعليـــــم
أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على ضرورة الانتهاء من المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2021، طبقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


جاءت هذه التعليمات على هامش اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذي انعقد اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


وحضر الاجتماع كل من : الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وعلى هامش الاجتماع .. استعرض المهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجزا عن الخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع.


وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المالية والإدارية الخاصة بالمستشفيات الجامعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وضع اللمسات الأخيرة للعام الدراسي الجديد بالجامعات

قبل انطلاق العام الدراسي.. تخصيص أماكن للفرز والعزل المؤقت حال الاشتباه فى حالات كورونا بالجامعات.. وضع الجداول وإعلانها بالأسبوع الأول من الدراسة

التعليم العالي في أسبوع.. وضع اللمسات الأخيرة للعام الدراسي الجديد بالجامعات.. تخصيص 30 منحة كاملة سنويا لطلاب المدارس الحكومية بالجامعة الأمريكية.. وتخريج أول دفعة من أكاديمية الإنتاج الحربي

كيف تعاقب جامعة عين شمس الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة؟ | تفاصيل

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

ترشيحاتنا

سبب إدارج ريمديسفير في بروتوكول كورونا رغم إعلان الصحة العالمية عدم فعاليته

بسام راضي: الرئيس السيسي تفقد مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية

"مدرستنا 2 ".. طارق شوقى: الوزارة أعدت أسوأ سيناريو لمنظومة التعليم.. فيديو

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود حوكمة وتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول

أوباما يهاجم ترامب.. ويتحدث عن حصوله على منصب في إدارة بايدن

استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض.. هجوم قوي من مفتي السعودية على الإخوان.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي يوميا؟

بـ الأوف شولدر.. هنا شيحة بإطلالة تبرز خسارتها للوزن.. شاهد

بعد معاناة محمد صلاح منها.. الآثار الناتجة عن نقص كريات الدم البيضاء على الصحة