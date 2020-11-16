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برلمان

غدا.. اجتماع لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ للتصويت النهائي على المشروع

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
تعقد لجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخ اجتماع غدا الثلاثاء  ‪17 نوفمبر‬ الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق و ذلك لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التي اعدتها لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة اعداد اللائحة و التي انتهت من عملها.

ومن المقرر ان تصوت اللجنة على الصياغة النهائية بعد حسم عدد من المواد الخلافية ووفقا للجنة اعداد اللائحة تتكون اللائحة  من 306 مادة وفقا لما تم الاستقرار عليه‪.‬ 

كان المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، اشار إلي احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفًا في ‪29 نوفمبر‬ لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها.

و لفت إلي أن هناك اتجاه بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة‪.‬
 
وأشار أمين عام مجلس النواب، إلي أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلي مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علي أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة. 

وحول الجلسات المُشتركة بين المجلسين؛ أكد "عتمان" أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك، كما أوضح أنه من المقترح أن يضُم المجلس 14 لجنة نوعية حتى الآن‪.‬ 

وكشف  المستشار محمود إسماعيل عتمان الآمين العام لمجلس الشيوخ أنه تم الاتفاق على المواد الخلافية ،ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولى .‪ ‬

وأكد  إلى أن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه. ‪ ‬
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