الخواجا: بايدن لن يتخذ أي موقف ضد الاستيطان ولابد من تبني استراتيجية فلسطينية من 3 محاور

قال صلاح الخواجا ، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، إن زيارة بومبيو المرتقبة تعد رسالة سياسية للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية الجديدة بشرعية المستوطنات.





وأكد الخواجا خلال لقائه قناة الغد، أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، لن تتخذ موقفا تجاه الاستيطان وضد دولة الاحتلال، ولكن المطلوب من الفلسطينيين تبني استراتيجية تتخذ 3 مسارات.





وأوضح الخواجا أن أولى المسارات الثلاثة هو توحيد الصف الفلسطيني، والثاني يتمثل في البدء بحراك على المستوى الدولي في إطار محكمة الجنايات، والثالث هو البدء بحراك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.





يصل الأربعاء المقبل، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل وعلى جدول أعماله زيارة إحدى المستوطنات في الضفة الغربية.





وتسود حالة من الغضب في فلسطين تجاه الزيارة المرتقبة، حيث كشفت تقارير صحفية عن عزم الفلسطينيين تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الوزير الأمريكي.





وشرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في تسريع عمليات البناء الاستيطاني وشرعنة المستوطنات العشوائية في القدس والضفة الغربية لاستغلال الفترة المتبقية لإدارة دونالد ترامب.















