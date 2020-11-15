وزير الخارجية الكويتي يؤكد حرص بلاده على حل الأزمة الخليجية.. ويكشف موقفها من أزمة سد النهضة

أكد وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ثابت، حيث إن الكويت كسائر الدول العربية والإسلامية والدول المحبة للسلام والقانون الدولي تدعم القضية الفلسطينية وشرعيتها ضد الاحتلال، مشيرا الي أن أي أمر ينافي القانون الدولي والقرارات والمرجعيات الأممية يعد خرقا للتوازن في العلاقات بين الدول.









جاء ذلك علي هامش زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى السفارة الفلسطينية بالكويت، لتقديم واجب العزاء في أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات.









وشدد في تصريحات صحفية له على أن الكويت تدعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه واسترداد أراضيه على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 كدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.









وذكر الدكتور الناصر أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة والحليفة تدعم الوساطة الكويتية والمساعي التي كان يبذلها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، موضحا أن مساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية مستمرة وفق توجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد، موجها الشكر للولايات المتحدة ومختلف دول العالم على دعمهم للوساطة الكويتية.







