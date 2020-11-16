زينة تحتفل بحولها على جائزة أفضل مسلسل لعام 2020

احتفلت الفنانة زينة بجائزة أفضل ممثلة سينمائية لعام 202‪0 من مجلة وشوشة بعد تصويت الجماهير.





وكتبت زينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "الحمد لله شكرا جمهوري الغالي شكرا #وشوشة علي تقديركم وشكرا لجمهور وشوشة المحترم وايما في نجاح #افضل_ممثلة_سينما #زينة مبروك لكل صناع فيلم #الفلوس علي جايزة احسن فيلم مبروك مبروك لكل نجوم فيلم #الفلوس".





وشاركت الفنانة زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.



