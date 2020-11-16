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أخبار البلد

"الأطباء" تنعى العقيد مؤمن محمد شهيد كورونا بمستشفى الشرطة: رحمه الله برحمته الواسعة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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محمد غالي
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد العقيد الدكتور مؤمن محمد مدحت، استشاري العظام ومساعد مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية، والذي توفي بمستشفى عزل العجمي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد 19.


وأرسلت النقابة العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

وأعلن الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن موافقة مجلس الاتحاد على  إجراء دراسة اكتوارية لبحث زيادة المعاشات إلى 1000 جنيه شهريًا، على أن تشمل الدراسة زيادة الإعانات والمعاشات، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الدراسة على المجلس فور الانتهاء منها، موضحا أن قيمة معاشات دفعة نوفمبر بلغت 268 مليون جنيه، أي بإجمالي حوالى مليار جنيه سنويا.


وأوضح عبد الهادي أن 65% من إيرادات الاتحاد من الدمغات الطبية، و33% من الاستثمارات المباشرة من خلال أسهم بشركات أو سندات، واستثمارات غير مباشرة من ودائع الاتحاد بالبنوك، و2% اشتراكات النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن أخر سداد لنقابات "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، الصيادلة" فى عام 2015، ولنقابة أطباء الأسنان في عام 2017، وبلغت قيمة مديونيات النقابات الأربعة من الاشتراكات للاتحاد حوالى 120 مليون جنيه.


وأضاف الأمين العام للاتحاد،: تم وضع خُطة لزيادة الاستثمارات، وفتح مجالات استثمارية جديدة، إلى جانب الاستفادة من الودائع، لزيادة إيرادات الاتحاد لصالح زيادة المعاشات، وذلك لتخطى أخطاء الماضي الفردية التي تصدرت المشهد، نتيجة لتنفيذ مشروعات دون دراسات جدوى، مؤكدا أن زيادة الإيرادات لن تعتمد على زيادة الاشتراكات. 
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