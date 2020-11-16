شاهد ماذا فعل مدرب فنون القتال برجل حاول خطف رضيع من أمه

في مشهد مثير وبطولة تمكن رجلًا من منع محاولة اختطاف طفل من داخل عربته في وضح النهار في حديقة بمدينة نيويورك باستخدام مهاراته في الفنون القتالية لتقييده.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، في يوم الإثنين ، حوالي الساعة الثالثة مساءً ، كان بريان كيمسلي يسير مع صديقته في ماديسون سكوير بارك في مانهاتن عندما رأى رجلًا يحاول انتزاع طفل من عربة أطفال بعيدًا عن ام.

وفي هذه الاثناء، طلب من الرجل ترك عربة الأطفال ، لكنه مد يده إلى الطفل لاختطافه، حيث كانت الأم المذعورة تحمل طفلًا آخر.

بدأ الناس في الصراخ بدافع القلق وقرر كيمسلي استخدام مهاراته في فنون الدفاع عن النفس لإخضاع الرجل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ه تم تصوير الرجل البطل وهو يلف جسده حول الخاطف ، حيث ظل ممسكا به هناك و يقاومه لمدة 15 دقيقة.



