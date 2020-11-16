وزير المالية: نجحنا في زيادة الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام الجاري

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن نجاح الاقتصاد القومي في تحقيق طفرات هامة رغم تداعيات جائحة كورونا على الأسواق العالمية.





وأضاف "معيط"، في تصريحات خاصة، أن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية نجحت في زيادة معدلات الإيرادات العامة في الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالي الجاري بمعدل 15.5%.





وذكر وزير المالية، أن الموازنة العامة شهدت زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 11.3% في الأشهر الأربعة الأولى للعام المالي الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.





تابع "المصروفات العامة زادت في الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالي الجاري بمعدل 6.6% بالمقارنة بما كانت عليه بنفس الفترة من العام السابق له".





وكشف عن تراجع حجم العجز الكلي للموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى للسنة المالية الحالية مسجلا 2.6% مقابل 3.1% بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.