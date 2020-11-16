وزير المالية يعرض على الرئيس السيسي أول فاتورتين إلكترونيتين

قال الدكتور محمد معيط،وزير المالية، إنه تم عرض إصدار أول فاتورتين إلكترونيتين علي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بعد إعلان الوزارة تفعيل تلك المنظومة الجديدة.





أضاف معيط خلال تصريحات له علي هامش إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة المالية اليوم، أن تلك الفواتير تخص شركتي سباقون وزهران العاملتين في مجال التحول الرقمي.





أشار معيط إلي أن جملة الشركات التي تم تسجيلها بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتي الآن تبلغ 134 شركة بمركز الممولين.



