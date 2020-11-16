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اقتصاد

وزير المالية يعرض على الرئيس السيسي أول فاتورتين إلكترونيتين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:50 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمد يحيى
قال الدكتور محمد معيط،وزير المالية، إنه تم عرض إصدار أول فاتورتين إلكترونيتين علي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بعد إعلان الوزارة تفعيل تلك المنظومة الجديدة. 

أضاف معيط خلال تصريحات له علي هامش إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة المالية اليوم، أن تلك الفواتير تخص شركتي سباقون وزهران العاملتين في مجال التحول الرقمي.

أشار معيط إلي أن جملة الشركات التي تم تسجيلها بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتي الآن تبلغ 134 شركة بمركز الممولين.

وأضاف معيط أن الوزارة بحلول يونيو القادم ستنتهي من إلزام كافة الشركات بتلك المنظومة الجديدة والاستغناء تماما عن الفواتير الورقية.
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