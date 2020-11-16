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تعليم

تطبيقية حلوان تعلن عن الأسبوع الثقافي وتعريف الطلاب ببرنامج كاتانيا للدراسات العليا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:26 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أطلقت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الأنشطة الطلابية  للعام الدراسى الجديد، وبدات لجان الانشطة و اتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.


وقد اعلنت كلية الفنون التطبيقية عن اقامتها  الشهر القادم ديسمبر 2020  الاسبوع الثقافى للطلاب  و الذى يستمر لمدة 5 ايام ابتداء من 8 ديسمبر 2020 ، موضحين ان الاسبوع سيشمل العديد من الانشطة الثقافية منها التعريف ببرنامج الدرسات العليا المشترك بين مصر و ايطاليا، وتنظيم الندوات الثقافية و المعارض الفنية ، و عمل مسابقة  لافضل عمل فنى ، بالاضافةالى مسابقات بالشعرو و الادب. 

و اشارات ادارة رعايةشباب كليةالفنون الجميلة ان الاسبوعالثقافى يشمل تعريفالطلاب على مكتبة الكلية و محتوياتها و كافة الخدمات المتاحة بها . 
كما انه سيتم تعريف الطلاب ببرامج الدراسات العليا بالكلية خاصة برنامج كاتانيا و الذى يعد اول برنامج مشترك مصرى ايطالى بالدراسات العليا . 

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا. 

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