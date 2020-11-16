مطلب عاجل ومهم لأحمد موسى من الخطيب ومرتضى منصور | تفاصيل

طالب الإعلامي أحمد موسى، مجلس إدارة الأهلي ونظيره في الزمالك، بتنحية الخلافات، قائلا «أرجوكم لابد من العمل على جلوس مجلسي إدارة الأهلي والزمالك بجوار بعضهما البعض في نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ تنفيذا لمبادرة وزير الشباب والرياضة لنبذ التعصب».





وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنتصر "مصر ومصر أولا" هذا هو شعار النهائي، ولا نريد أن تحدث وقيعة بسبب المباراة، وهناك من يريد إشعال فتنة بسبب المباراة.





وتابع أحمد موسى، «نريد توصيل رسالة للعالم بأن مصر أولا، كل جمهور يشجع فريقه بكل قوة، ولكن تحت إطار مصر أولا ودون الإساءة».





وأشاد أحمد موسى بمبادرة نبذ التعصب بعد استقبال وزير الشباب والرياضة اليوم لـ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



