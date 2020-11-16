Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنا رايق .. محمد منير يجهز لأغنية جديدة .. تفاصيل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:59 م
محمد منير
محمد منير
Advertisements
أحمد إبراهيم
يجهز الكينج محمد منير لأغنية جديدة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار وهى بعنوان "أنا رايق" ضمن ألبومه الجديد، وهى من توزيع أسامة الهندى.

تصدر الفنان محمد منير، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تداول رواد السوشيال ميديا عدد من أبرز الأغاني الخاصة به.

جاءت تغريدات الجمهور كالتالي: "!! البيت بيضيق ويضيق .. لكن انا قلبي براح .. باصص على مين ياصديق .. على طفل معاه مفتاح .. يمكن يسقينا الشاي .. يمكن يعطينا الناي .. غناها #الكينج #محمد_منير  لمصر وفلسطين".

و" دول عايروني وقالولي؟ يا أسمر اللون يا لاليي، صحيح انا أسمر وكل البيض يحبوني يالاليي"، و"امبارح كان عمري عشرين"، وغيرها من التغريدات.

يذكر أن الكينج محمد منير، قدم عدد ضخم من الأغاني على مدار مشواره الفني، الذي تميز به من خلال تقديم لون غنائي مختلف لا يشبه أحد على الساحة الغنائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمناسبة عيد ميلاده.. يحيى هاني يطرح كينج إهداء لـ محمد منير

إمبارح كان عمره عشرين.. أكرم حسني يهنئ محمد منير بعيد ميلاده على طريقته

إمبارح كان عمري 20.. مشوار الكينج محمد منير من قرية غارقة إلى حفلات ألمانيا

تزوج نوبية شهرين ووعد فنانة بالزواج واختفى.. هل يخشى محمد منير المسئولية؟

منير أشاد بالكليب.. فريق غنائي شاب يهدي الكينج منير فيديو كليب.. فيديو

بعد تداول أبرز أغانيه.. محمد منير مطلوب على تويتر

ترشيحاتنا

الأعمال التي يحرم على الجُنب فعلها .. 6 عبادات غير جائزة له

الكويت تعلن موقفها تجاه أزمة سد النهضة ومقاطعة قطر

لا تستدعي الإغلاق .. الصحة العالمية تطمئن المصريين بشأن إصابات كورونا

رئيس الإمارات يصدر قرارا بشأن محمد بن زايد

جريمة أخلاقية.. تفاصيل جديدة عن فيديو إجبار طفلة على تدخين الحشيش.. شاهد

الإفتاء تحذر من أسماء تسمية الحيوانات بها غير جائز شرعا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها