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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون: نشر أكثر من 25 ألف منظومة للمسيّرات ومكافحتها في الشرق الأوسط خلال 2026

البنتاجون
البنتاجون
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» استمرار عمليات تسليم منظومات الطائرات المسيّرة القتالية والدفاعية إلى القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن عمليات النشر ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة تستهدف تطوير القدرات العسكرية وتسريع إنتاج الأنظمة الحديثة بتكاليف منخفضة.

ونقلت قناة «العربية» عن البنتاجون قوله إن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 25 ألف منظومة للمسيّرات والأنظمة المضادة لها في الشرق الأوسط خلال عام 2026، في خطوة تعكس تنامي الاعتماد الأمريكي على التكنولوجيا العسكرية غير المأهولة، سواء في تنفيذ العمليات الهجومية أو حماية القوات والمنشآت العسكرية.

وأوضح الإعلان أن الهدف من نشر هذه المنظومات يتمثل في تعزيز القدرات العملياتية الأمريكية، وتوفير حلول عسكرية أقل تكلفة وأكثر سرعة في الإنتاج والتطوير، بما يسمح بمواجهة التهديدات المتزايدة التي تمثلها الطائرات المسيّرة، خصوصًا في ظل تطور قدرات استخدامها في الهجمات الجوية والاستطلاع وجمع المعلومات.

ويأتي هذا التوسع في وقت أصبحت فيه الطائرات المسيّرة عنصرًا أساسيًا في الصراعات العسكرية الحديثة، بعدما أثبتت قدرتها على إحداث تأثيرات ميدانية كبيرة رغم انخفاض تكلفتها مقارنة بالطائرات المقاتلة والصواريخ التقليدية.

كما تسعى واشنطن إلى تطوير منظومات الاعتراض والدفاع لمواجهة الهجمات بالطائرات غير المأهولة، وتقليل الاعتماد على الصواريخ الاعتراضية مرتفعة التكلفة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستدامة في العمليات العسكرية.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، واستمرار التحديات الأمنية التي تواجه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، خصوصًا مع تنامي استخدام المسيّرات في المواجهات العسكرية.

ويعكس استمرار عمليات التسليم توجهًا أمريكيًا نحو إعادة تشكيل أدوات الردع والدفاع في المنطقة، عبر الجمع بين القدرات الهجومية منخفضة التكلفة وأنظمة الحماية المتطورة، بما يعزز جاهزية القوات الأمريكية لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون القوات الأمريكية المسيّرة القتالية والدفاعية الولايات المتحدة الشرق الأوسط

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