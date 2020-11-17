مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: من مصلحة القاهرة وواشنطن التعاون في مختلف القضايا .. فيديو

قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك، إن هناك قرارات تصدر من مجلس الأمن وتكون ملزمة لكن لا يتم تنفيذها وهذا بسبب عدم وجود أداة تعمل علي إلزام الدول بالتنفيذ وهذه القرارات تعكس واقع المجتمع الدولي.





وأضاف إدريس خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع علي قناة إكسترا نيوز، أن الوضع الدولي له آليات مختلفة والعمل متعدد الأطراف يقوم علي بناء جسور وروابط ومساحة مشتركة في الرؤية بين الدول حتى تتوافق الدول في النهاية علي ان هذا افضل تحرك.





، أن الأمم المتحدة تتعامل في مختلف الأمور ومنها الأمور الاقتصادية والتنموية ونزع السلاح والأمور الخاصة بنزع التسلح وحقوق الإنسان وتمثل مجمل الأنشطة الإنسانية. وأوضح إدريس الأممالأمورالأموروالتنمويةوالأمورالإنسان





وتابع: أن الرؤى والمصالح لا يمكن أن تتوافق دائما او تختلف دائما وهناك قدر من التفاهم والتوافق بين الدول وحل الدولتين هي الرؤية التي اتفق عليها المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية ومن مصلحة القاهرة وواشنطن التعاون في مختلف القضايا.



