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محمد محيي: أعمل على اختيار أفضل الكلمات والألحان للعودة لـ جيل الثمانينيات والتسعينيات.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
محمد محيي
محمد محيي
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محمود محسن
قال المطرب محمد محيى: إنني عملت على الألبوم الخاص بي منذ فترة طويلة؛ مؤكدا أنه بدأ العمل به من عام 2011 وكنت اضطلع أن يصدر الألبوم خلال هذا العام ولكن جاءت ثورة يناير وغيرت الأوضاع.

وأضاف محيى خلال حوار لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي أن أذواق التوزيع بدأت في التغيير مشيرا إلى أنني من الممكن أن أغير الكلام وأحاول أساعد نفسى وأصحابى يساعدونى في إننا نقدم شيئا غير عادي.

وتابع المطرب محمد محيي انني أعمل على تنقية أفضل الكلمات والألحان خلال تلك السنوات حتى نعود لوقت التسعينيات والثمانينيات الجميل.

وأشار محيي إلى أنه يجب أن نكون مواكبين لعصرن الحالي  مؤكدا أن الأفكار الجيدة تكون في الكلمات وشكل قالب الموسيقى يكون جديد وليس في موضوع الأغنية.
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