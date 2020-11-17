محمد محيي: أعمل على اختيار أفضل الكلمات والألحان للعودة لـ جيل الثمانينيات والتسعينيات.. فيديو

قال المطرب محمد محيى: إنني عملت على الألبوم الخاص بي منذ فترة طويلة؛ مؤكدا أنه بدأ العمل به من عام 2011 وكنت اضطلع أن يصدر الألبوم خلال هذا العام ولكن جاءت ثورة يناير وغيرت الأوضاع.





وأضاف محيى خلال حوار لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي أن أذواق التوزيع بدأت في التغيير مشيرا إلى أنني من الممكن أن أغير الكلام وأحاول أساعد نفسى وأصحابى يساعدونى في إننا نقدم شيئا غير عادي.





وتابع المطرب محمد محيي انني أعمل على تنقية أفضل الكلمات والألحان خلال تلك السنوات حتى نعود لوقت التسعينيات والثمانينيات الجميل.



