ميدو: محمد صلاح مهمل وجعلنا أضحوكة أمام العالم.. فيديو

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق انتقادات كبيرة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي؛ بعد مشاركته في فرح أخيه وإصابته بفيروس كورونا المستجد، وابتعاده عن المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني .





وأضاف ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" : صلاح شارك في فرح أخيه، وهناك أكثر من 900 فرد، في وقت انتشار فيروس كورونا؛ وهو ما عرّض زملائه في المنتخب للإصابة بالوباء العالمي .





وأكمل : محمد صلاح أخطأ بالتواجد في فرح اخيه وسط تجمع كبير للغاية وهو متواجد في مصر لأداء مهمة وطنية .





وأوضح أن حضور صلاح لفرح اخيه جعل العالم يضحك علينا؛ بسبب تصرف محمد صلاح قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر، وأتعجب من عدم معاقبة أى مسؤول من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لنجم ليفربول .



