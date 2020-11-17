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رياضة

بيبو هيشيل الكأس.. تركي آل الشيخ يدخل في نقاش مع عمرو أديب بسبب الأهلي والزمالك

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:09 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
نشر الإعلامي عمرو أديب فيديو له مع تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ولاعب برشلونة ليونيل ميسي في زيارته الأخيرة للملكة العربية السعودية. 

وعلق عمرو أديب على الفيديو،: "‏طلعلى الفيديو ده النهارده علشان يفكرنى باليوم اللي كان ميسي موجود فيه في بيت المستشار تركى ال الشيخ اكبر النجوم واشهر الاسامى شوفناها فى المملكه سواء فى مجال الرياضه او بعد كده فى مجال الترفيه. ايام جميله ترجع قريب ان شاء الله" 

وعلق تركي ال الشيخ ممازحا عمرو أديب قائلا" ‏حترجع بحول الله واحسن بدعم سيدي ولي العهد ورجال وبنات السعودية ... وبعرف يا عمرو حبك للمملكة وتعرف حبي ل مصر ول اهل مصر ... بس أنا اهلاوي والتاسعه في الجزيره بذن الله وحيشيل بيبو الكاس ".

ورد عمرو أديب على تركي ال الشيخ قائلا "‏‎ايه علاقه ميسي ومصر بالماتش.. شوف سياده المستشار... انتهى عصر انتصارات الاهلى عالزمالك.. وحنكسب الماتش والكاس.. ومصطفى محمد حيجيب جول او اتنين .. مع احترامى ليك وكابتن بيبو".

ولم يفوت تركي ال الشيخ رد عمرو أديب، وعلق عليه "‏‎ده في الاحلام ... الفنله الحمراء  في الملعب بمن حضر ... السر في الشعار والجمهور ... وحتطلع في برنامجك يوم ٢٧ ان شالله وبيبو صورته مع الكاس وحيكون الضغط عندك مش مزبوط يومها ".


ومن المقرر ان يلتقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة. 
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