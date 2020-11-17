نشاط في حركة السفن والشاحنات والبضائع وخروج 6935 طن قمح من ميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020 حيث تواجد بالميناء 75 سفينة.

كما وصلت إلي الميناء 14 سفينة، وغادرت 13 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 31 سفينه منها سفينتان مخطاف داخلي، و سفينتان حاويات، و 6 سفن مواد بترولية، وعدد 17 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 10696 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .





ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 113252 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 47060 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 256 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1272 حاوية.





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هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 160312 طن بضائع غير محواه.





ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء .