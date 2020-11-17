الإنتربول الدولي يلاحق سفراء الحوثي بمذكرات اعتقال.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يوضح ملاحقة الإنتربول الدولي "لسفراء" الحوثي بمذكرات اعتقال قهرية.





واضاف الفيديو ان ميليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت ان ما سمعته سفيرها لدى سوريا المطلوب لدى الحكومة الشرعية اداء قسم التعيين من دمشق .





واوضح الفيديو أن الخطوة جاءت بعد يومين من تأكيد الحكومة اليمنية شرعت بإجراءات قانونية لإصدار مذكرات اعتقال قهرية عبر الانتربول لسفراء الحوثي في إيران وسوريا . أنهالإصدارإيران





وتابع أن وزارة الخارجية اليمنية عممت بيانات سفيري الحوثيين الجديد والسابق في دمشق : عبدالله صبري ونائف القانص بالإضافة الي سفير الميليشيات الانقلابية في طهران ابراهيم الديلمي بوصفهم "منتحلين صفات دبلوماسية يمنية رسمية " كما أبلغت الدول بعدم التعامل معهم او تسهيل تنقلاتهم وتسليمهم متي تواجدوا علي أراضيها للحكومة اليمنية .























