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فن

من الحجر المنزلي.. علا رشدي لـ متابعيها: قربت انسي وشوش صحابي عاملة إزاي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:48 م
علا رشدي
علا رشدي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من الحجر المنزلي بعد مخالطته لحالات كورونا بمهرجان الجونة السينمائي. 

وكتبت علا رشدي عبر حسابها بتويتر قائلة: "محيرانا معاكي ليه يا كورونا يا بنت ال...و بعدهالك؟؟؟ ها؟ ها؟انا قربت انسي وشوش صحابي عاملة إزاي و لا مين فيهم اللي بيتكلم!!!الله يجازي اللي كان السبب!! اعفينا و اشفينا و ابعد عنا كل شر يا رب و تكون الكورونا بتودعنا مع نهاية السنه... و نبدأ علي نظافة سنه ٢٠٢١... تيك تو سنه ٢٠٢٠!!! يا رب  ادعوا معانا ربنا يخلصنا من هذا البلاء!!!". 

وكشفت علا رشدي عن نتيجة التحليل النهائية الخاصة بفيروس كورورنا وبزوجها الفنان أحمد داود وجاءت النتيجة سلبية بعد أسبوع من العزل.

ونشرت علا رشدي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وحكت فيه ما حدث معها خلال هذا الاسبوع، وكم مسحة أجرتها لتتأكد من سلبية كورونا.

كان أحمد داوود أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.


وكتب أحمد داوود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا .. اذا كان احنا لسة مش متأكدين ". 
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