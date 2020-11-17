مصر تقسو على توجو بـ ثلاثية وتتصدر مجموعتها.. فيديو

تغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.





الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الاهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.





افتتح النجم الدولي محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر أمام توجو ، في الدقيقة الـ18 بعدما اقتنص أفشة الكرة من لاعبي توجو، ليتوغل ويسدد الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس توجو.





وبات هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ24 عاما بقميص منتخب مصر، في المباراة الدولية السابعة له مع الفراعنة.





ونجح محمد شريف في تسجيل ثاني أهداف منتخب مصر في شباك توجو، بعد مرور 32 دقيقة، هدف شريف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر أعلى رأس الدفاع، وتتهادى أمام مهاجم المنتخب الذي سددها أرضية داخل الشباك.





ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد شريف في مسيرته الدولية مع منتخب مصر خلال المواجهة التي تشهد تواجده لأول مرة بقميص الفريق





وسجل تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي في الدقيقة 52 هدفًا ثالثًا للفراعنة عقب عرضية من الجانب الايسر عن طريق أيمن اشرف .





وشارك محمد مجدي أفشة أساسيا مع المنتخب في مواجهة توجو كصانع ألعاب الفريق، حيث فضّل المدير الفني حسام البدري الدفع به بدلا من عبدالله السعيد، الذي بدأ المباراة السابقة في القاهرة بالجولة الثالثة.





ونجح منتخب توجو فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى احراز هدفه الوحيد بعد " دربكة " داخل منطقة جزاء منتخب مصر بعد الضربة الركنية التى حصل عليها .







