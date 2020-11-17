تشكيل قمة إسبانيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن "يواكيم لوف"، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره المنتخب الإسباني في قمة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.
وضم تشكيل المنتخب الألماني :
في حراسة المرمى: نوير
خط الدفاع: جنتر، سولي، كوش، ماكس
خط الوسط: جروتسيكا، جوندجان، كروس
خط الهجوم: ساني، جنابري، فيرنر
أما تشكيل منتخب إسبانيا، فجاء كالآتي بحسب ما أعلن لويس إنريكي مدرب اللاروخا:
في حراسة المرمى: سيمون
خط الدفاع: روبيرتو، راموس، توريس، جايا
خط الوسط: كوكي، رودريجو، كانالاس
خط الهجوم: فيران توريس، موراتا، أولمو
ويحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني برصيد 8 نقاط.