أحمد حسن كوكا يعلق على فوز مصر على توجو.. شاهد

احتفل أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر بفوز المنتخب على توجو بنتيجة 3 - 1 في تصفيات بطولة الامم الافريقية.







ونشر احمد كوكا صورًا له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها: "الحمدلله علي المكسب و الاداء في ظروف صعبة، ان شاء الله لسه اللي جاي احسن، مبروك يا رجالة".









وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.









الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.



