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توك شو

ناقدة فنية: أحمد زكى كان معجون فن وموهبة.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
احمد زكى
احمد زكى
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ياسمين القصاص

قالت خيرية البشلاوى، ناقدة فنية، إن الفنان أحمد زكى شخصية استثنائية جدا، ويكون بمثابة الشخص الفقير الذى أثرى السينما المصرية ثراء فادح، وأيضا يكون الشخص البسيط الذى جسد شخصيات كبار العظماء والفنانين والمفكرين.

 

وأضافت خيرية البشلاوى، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن من أبرز أدواره مسلسل الأيام بدور الأديب طه حسين، شخصية جمال عبدالناصر، وأيضا شخصية السادات، لافتة إلى أن الراحل أحمد زكى كان عاشقا لفن التمثيل ومحب للموهبة التي أعطاها له الله عز وجل، الذى كان دائما يعمل على تقويتها باختياراته، وذلك لأنه كانت الشخصية التي يختارها كان يقوم بدراستها والعيش في هذه الشخصية حتى يؤدى أداء كامل وجيد.

 

وأشارت "البشلاوى"، إلى أن تجسيد شخصية الضابط اتكررت كثيرا في تاريخ السينما المصرية، ولكن لم ينسى أحد دور أحمد زكى في تجسيد شخصية الضابط فى فيلم "زوجة رجل مهم"، وأيضا يوجد الكثير قرأ عن الأديب طه حسين وأعماله، ولكن دور أحمد زكى استطاع أن يرسل للجمهور شخصية استثنائية مصرية مبدعة.

 

وأكدت ان أحمد زكى قام بتقديم ماركة مسجلة لكل دور قام به، وحتى إن قام به بالتحدي حتى لا يستطيع أخر أن يكرر نفس الدور والأداء والشخصية، مشيرة إلى أن يوجد الكثير من الأعمال للراحل أحمد زكى لا يستطيع الجمهور أن يسهو عنهم، ومنها أرض الخوف، الهروب، ضد الحكومة وأداءه في إلقاء المرافعة ومشاعره بها، التي كانت تدمج انفعالات كثيرة متنوعة من الصعود، الهبوط و الحدة.

 

وأوضحت أن لم يجعل أي فنان يكون ثابت في وجدان الأشخاص التي تتلقى أعماله سوى المصداقية، حتى يصل إلى جمهوره بانفعالاته ومشاعره.

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